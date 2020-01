Demi Lovato 10 anni fa (come fosse una Simpson qualsiasi) ha previsto il futuro – ecco cosa accadrà

In 30 anni di vita e circa 700 episodi i Simpson hanno più volte dimostrato di prevedere il futuro e fra le tante profezie avverate impossibile non citare le più iconiche, come la presidenza degli Stati Uniti d’America di Donald Trump, il cambio sesso di Bruce Jenner (diventato Caitlyn) o Lady Gaga al SuperBowl.

Adesso però – come una Simpson qualsiasi – anche Demi Lovato ha predetto una cosa che succederà nelle prossime settimane…e la riguarda pure: cantare l’inno nazionale al Super Bowl.

Era infatti il 7 febbraio del 2010 quando Demi Lovato, su Twitter, scrisse “Un giorno canterò l’inno nazionale al Super Bowl, un giorno“. Detto, fatto: sarà proprio Demi Lovato, infatti, a cantare l’inno statunitense The Star-Spangled Banner sul palco del Super Bowl il prossimo 2 febbraio.

Demi Lovato predicted she would sing The National Anthem at the Super Bowl in resurfaced tweet from 10 years ago. 👏 pic.twitter.com/5NmAkdf59p

Il Super Bowl 2020 si terrà a Miami il prossimo 2 febbraio e vedrà scontrarsi le squadre di football San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E se Demi Lovato canterà l’inno nazionale, ad intrattenere i presenti durante l’halftime show saranno Shakira e Jennifer Lopez.

The worst thing about the Shakira vs. Jennifer Lopez stan wars is the thought of a bunch of grown men sitting behind a computer screen tearing down other women to make themselves feel better… 👀

Anyways! Stay tuned for the SB Halftime Show where both women WILL perform. pic.twitter.com/UfEHUSo6d8

— ShakiraXJLoSuperBowl 🏈 (@chicagojlover) January 17, 2020