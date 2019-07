Demi Lovato contro Taylor Swift, si schiera con Justin Bieber (al contrario di Rihanna, Miley, Adele e Selena)

La lettera di Taylor Swift e la risposta di Justin Bieber sono state due vere bombe, che hanno causato reazioni contrastanti non solo tra i fan, ma anche tra i loro colleghi.

Poco dopo aver letto il post della popstar di ME, Todrick Hall ha dichiarato che Scooter Braun è una persona orrenda, cattiva e omofoba e che è concentrato solo a nutrire il suo grande ego.

Anche Rihanna, Adele, Selena Gomez, Miley Cyrus, Nicki Minaj e Lana Del Rey, hanno dimostrato a modo loro il sostegno a Taylor, smettendo di seguire sui social Scooter Braun.

Demi Lovato invece si è schierata con Justin e Scooter e dopo aver piazzato un like al post di Bieber, ha anche difeso Braun pubblicamente.

Inoltre dire che qualcuno è omofobo è molto grave. Vi prego di non diffondere false informazioni perché lui non è affatto omofobo. Posso garantirvi che è la verità. Io sono un membro della comunità LGBT e se lui fosse omofobo non lavorerei con lui.”

“Ho avuto a che fare con persone cattive nel settore e Scooter non è uno di loro. Lui è un uomo buono. Personalmente sono felice che sia nella mia vita. Per favore smettetela di denigrare le persone o di bullizzarle, nel mondo c’è già abbastanza odio. venite contro di me quanto volete, ma io sarà sempre leale al mio team.

Dopo queste storie, pare che Taylor Swift abbia bloccato Demi Lovato e Justin Bieber su Spotify.

Sento che questo è solo l’inizio di un drammone che andrà avanti a lungo.

“I have dealt with bad people in the industry and Scooter is not one of them.” pic.twitter.com/8C2nBRQxZB

“As a member of the LGBTQ+ community myself, he wouldn’t have signed me if he was” pic.twitter.com/0LH3r5bWdE

Demi Lovato responds to @Todrick ’s Instagram post denying claims that Scooter Braun is homophobic.

Taylor Swift’s close collaborator @Todrick Hall calls Scooter Braun “evil” and “homophobic” and claims the manager has threatened him in the past:

“I know from his own mouth that he is not a Swift fan.” pic.twitter.com/LW55HSq1m0

— Pop Crave (@PopCrave) 1 luglio 2019