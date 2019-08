Demi Lovato lancia una frecciatina a Taylor Swift durante i Video Music Awards e scatena una guerra tra fan

Ieri sera Demi Lovato ha dato il via ad una nuova faida pop tra i suoi fan e quelli di Taylor Swift. Durante gli MTV Video Music Awards, proprio mentre la Swift stava ritirando il premio per il Video of The Year, Demi ha scritto su Instagram: “Ho saltato i VMA per una ragione! […] Odio gli Awards show“.

Mi immagino Demi subito dopo aver scritto questa storia…



Non è la prima volta che la Lovato fa infuriare gli Swifties, il mese scorso dopo la lettera di Taylor contro Scooter Braun, Demi aveva difeso l’uomo:

“Ho avuto a che fare con persone cattive nel settore e Scooter non è uno di loro. Lui è un uomo buono. Personalmente sono felice che sia nella mia vita. Per favore smettetela di denigrare le persone o di bullizzarle, nel mondo c’è già abbastanza odio.

venite contro di me quanto volete, ma io sarà sempre leale al mio team. Inoltre dire che qualcuno è omofobo è molto grave. Vi prego di non diffondere false informazioni perché lui non è affatto omofobo. Posso garantirvi che è la verità. Io sono un membro della comunità LGBT e se lui fosse omofobo non lavorerei con lui.”

Demi Lovato shaded @taylorswift13 on Instagram after Taylor won “Video Of The Year” tonight for “You Need To Calm Down.” “I skipped the VMA’s for a REASON” pic.twitter.com/pod0FCRy3l — Music News Facts (@musicnewsfact) August 27, 2019

taylor really has her foot on demi’s neck omg 🤭 imagine being this pressed pic.twitter.com/1vmvx6i7kj — 𝓛𝓸𝓿𝓮 , bea (@IDlDSUMTHINGBAD) August 27, 2019

Demi era mi idola antes de conocer a Taylor… la amé por años, hasta HWGA… un poco después de eso ya no la escuchaba y me dejo de gustar como actuaba. Pero les juro que he intentado no odiarla por el amor que le tenía, les juro pero sigue haciendo estas cosas y weon 🙄 pic.twitter.com/KsrM08WslM — 𝘮𝘢𝘳 (@swiftaplin) August 27, 2019

Why does it seem like some Swifties are watching Demi’s every move?? I can’t imagine putting this much energy into someone I don’t stan. Demi’s IG story has nothing to do with Taylor. pic.twitter.com/R0IWpBx7vR — LovaticsSupportGroup (@Lovatics820) August 27, 2019

Demi getting ready to insert herself to any possible situation that Taylor is involved https://t.co/VqgvkOSg1h pic.twitter.com/yGWzN7G2YO — TaylorJinStan (@Spr1ngDayLight) August 27, 2019

In passato Demi Lovato aveva attaccato Taylor Swift per il video Bad Blood contro Katy Perry.