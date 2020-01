Will e Grace, foto e video di Demi Lovato come guest star, ma arrivano le prime critiche: “Che cos’è questa robaccia?”

Dopo Cher, Britney Spears, Madonna, Jennifer Lopez, Ellen DeGeneres, Joan Collins e Janet Jackson, anche Demi Lovato farà la sua apparizione in alcuni episodi di Will e Grace. La storica serie a tinte rainbow è arrivata al termine (dopo ben 11 stagioni) e la cantante di Sorry Not Sorry farà il suo debutto nello show della NBC proprio questo mese.

Pare che la popstar interpreterà una potenziale madre surrogata per Will. In questi giorni sono finite on line le prime foto di Demi sul set e anche un’anteprima video, in cui si vede la Lovato alle prese con Will, che la va a trovare a casa.

Will e Grace: il video con Demi Lovato.

Will & Grace S11E06 Teaser Trailer in which Demi will guest star pic.twitter.com/jApUKfLcm1 — Demi Lovato News Media (@JCMD_Media) December 27, 2019

Primeiras fotos de Demi Lovato nas gravações dos episódios da série Will & Grace que começarão a ser exibidos na semana que vem. pic.twitter.com/lKbMZnhrP2 — Demi Lovato Brasil (@demilovatobr) January 2, 2020

Sono bastate poche foto e un video di un minuto per far arrivare le prime critiche (oltre ai complimenti dei fan). C’è chi ha criticato una battuta che il personaggio di Demi ha fatto sui gay ordinati (vedere dell’omofobia in Will e Grace è pura follia), altri hanno attaccato Demi per la sua recitazione “che cos’è questa robaccia? Recita peggio di come ricordavo“.

Io aspetto di vedere gli episodi in questione prima di giudicare. Personalmente però mi sarebbe piaciuto vedere anche Gaga nell’ultima stagione di un telefilm così importante per la comunità LGBT.



Mais fotos da participação a Demi Lovato na série Will & Grace. pic.twitter.com/lUp3nP9k2N — Demi Lovato20 (@BarbosaDianny) January 3, 2020

è uscita una piccola anteprima di Demi Lovato in Will & Grace https://t.co/HBxeTdl5e2 ❤️ — Demi Lovato Italia😘 (@DemiLovatoitali) December 30, 2019