Denis Dosio aggredito finisce in ospedale: “Mi hanno spaccato un bicchiere di vetro in testa”

Ennesima aggressione ai danni di Denis Dosio, l’influencer italo-brasiliano che su Instagram sta spopolando a suon di clip ironiche e balletti demenziali. Dopo essere stato aggredito in un bagno da dei bulli, Denis Dosio è stato preso letteralmente a bicchieri (di vetro) in testa in un noto locale di Mykonos, dove qualcuno lo ha riconosciuto.

A raccontare l’aggressione è stato proprio Denis, specificando di esser finito in un centro medico dove gli hanno messo ben sei punti di sutura.

“Fino a qualche minuto fa non ero nemmeno convinto di dirvi cosa mi è successo infatti ieri sera quando è accaduto ho fatto lo stesso il helpdenis dove vi aiutavo con i vostri problemi anche se in quel momento ne avevo parecchi di miei come potete vedere ma come vi faccio entrare appieno nella mia vita quando mi diverto credo sia doveroso farlo anche nei momenti più tristi.

Ieri sera in un locale a Mykonos (frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta un ragazzo mi gira e mi domanda “Ma sei Denis Dosio?” Io rispondo di sì e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata con sangue dappertutto, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti, mi sembrava doveroso dirvelo, quanto mi sembra doveroso dirvi che den non smetterà mai di ridere a più non posso, a essere se stesso e non cambiare mai.

Detto questo volevo soltanto rassicurarvi che sto bene e sono pronto a spaccare il mondo insieme, non ci abbatteranno mai, vi voglio bene”.