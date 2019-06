Denis Dosio aggredito dentro un bagno pubblico, il video finisce su Instagram – lui si arrabbia

Denis Dosio ieri è stato aggredito da un gruppo di bulli all’interno di un bagno pubblico dove hanno tentato prima di fargli le foto, poi di chiuderlo dentro. Il video dell’aggressione è stato condiviso dai bulli su Instagram e Denis, per raccontare l’accaduto, ha deciso di condividerlo.

“Vado in bagno, appena entro inizio a sentire dei gran pugni alle porte e allora lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho iniziato a veder gente col telefonino che si abbassava e faceva le foto. A un certo punto mi sono abbassato e ho visto molta gente, e sapevo che mi stavano bloccando la porta, tanto che ho provato ad aprire e non ce l’ho fatta inizialmente. Poi mi son messo a fissare il soffitto per qualche minuto, ho acceso il telefono ma si è spento perché era scarico. Ho iniziato a sentire tirare pugni alle porte, come ad intimidirmi. Poco dopo mi è partita l’incaz*atura e allora ho tirato via la porta”.

Poco dopo Denis Dosio ha pubblicato anche un lungo post in cui si scaglia contro il bullismo:

“Bullismo, che brutta parola. Questo è il classico bullismo che sentiamo ogni giorno tra i telegiornali, il classico bullismo che porta gente a buttarsi da ponti, il classico bullismo che porta ragazzine a tagliarsi nella loro cameretta, il classico bullismo che ti fa odiare la scuola perché sai che ogni volta che ci andrai sarà un’altra giornata di merda per colpa dei caz*o di bulli che come unica ragione hanno quella di farti sentire una merda, di farti sentire fuori posto, di farti sentire quello sbagliato, escluso dalla società, escluso dal mondo.

Ieri sono stato chiuso in bagno da un gruppo di bulletti con tanto di pugni, pertanto alcuni pure registravano e lo hanno messo nelle stories come a voler mostrare il loro eroismo nel bullizzare un ragazzino di 18 anni che stava semplicemente andando in bagno, come a voler far vedere come si sentivano grandi ad umiliare Denis Dosio davanti al web, come a mostrare che loro erano potenti.

Perché quando ti stanchi, ma ti stanchi davvero, non minacci pià, non avvisi, non preghi, non speri, non corri, non insegui, non guardi, non ti interessi più e ti fermi: chiuso, spento, buio, sipario, isolato come succede a troppe di voi e io vaffanc**o non lo accetto che vi facciano tutto ciò.”