Denis Dosio, l’aggressione in bagno è un suo scherzo? Spunta un altro video e lui sbotta – ecco cosa è successo

Denis Dosio ieri sera è stato aggredito in un bagno pubblico, questo – almeno – è quello che ho riportato in questo precedente articolo.

Qualche ora fa però è spuntato un altro video che mostra i secondi subito dopo la presunta aggressione. Nel video incriminato si vede Denis Dosio che – sempre nel bagno – concede un selfie ad un fan.

Una reazione che è stata etichettata da molti come costruita: che sia tutta una messinscena?

Denis Dosio ha inventato di essere stato bullizzato mettendo in atto questa messa in scena. Mi viene solo da dire che schifo. Caro Dosio dovresti sapere che su queste cose non si scherza, il bullismo è una cosa seria, trova altri modi per aumentare la tua popolarità coglione. pic.twitter.com/4LwrhBAH7N

Denis Dosio, venuto a conoscenza di questo video e dell’accusa della montatura, ha sbottato su Instagram:

“Sto leggendo persone che stanno montando video che dopo avere spaccato la porta, mentre me ne sto scappando, un fan mi chiede con voce gentile una foto, mi fermo, la faccio e me ne corro dai miei amici, dicendo che dato che ho fatto una foto è tutto finto. Ma non vi vergognate nemmeno un po’ di cosa cavolo state dicendo? Sono sempre stato un ragazzo umile e nonostante stessi tremando e fossi impaurito come si può vedere dallo sguardo, ho fatto lo stesso una cavolo di foto con un fan e poi me ne sono scappato via. Una sola parola: vergognatevi”.