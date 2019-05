Denis Dosio show a Pomeriggio 5: si spoglia per viziare Barbara e recita con Lory Del Santo (VIDEO)

Su Bitchy X ho capito il potenziale trash di Denis Dosio già in tempi non sospetti e adesso è sbarcato anche a Pomeriggio 5, alla corte di Carmelita.

Se molte webstar perdono appeal quando approdano in tv, con Daenis questo non è successo, visto che anche davanti ad un pubblico e al parterre di Barbara non ha mostrato il minimo imbarazzo ed ha fatto il suo show.

Il 19enne appena è entrato in studio si è spogliato: “Barbara voglio viziare anche te, così come vizio le mie viziatine”.

Non contento il ragazzo ha anche ballato e per non farsi mancare nulla ha recitato insieme alla regista, costumista, produttrice, sceneggiatrice, scenografa di The Lady, Lory Del Santo.

Dosio è così piaciuto alla Santa di Cologno Monzese, che pare tornerà a Pomeriggio 5 anche la prossima settimana.

In effetti Barbara c’ha visto lungo, Denis sarebbe stato perfetto per The Lady, speriamo quindi che Lory decida di fare una nuova stagione.

Quando ti chiedono come ti approcci a una ragazza #Pomeriggio5 pic.twitter.com/D7OS9OAvTo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) 30 maggio 2019