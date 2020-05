Dennis Del Valle, il campione di pallavolo ha fatto coming out: “Sono omosessuale”

Dennis Del Valle è un campione di pallavolo che gioca nella squadra del Losanna, ma in questi giorni ha fatto parlare di sé non per una sua impresa sportiva, ma per il suo coming out. Il pallavolista portoricano ha rivelato di essere gay in un’intervista rilasciata al magazine svizzero 24 Heures.

“Avevo paura che non avrei mai trovato un altro club se avessi parlato. Ma ora è il momento di parlare. Ci sono molti giovani atleti che vivono in segreto, in Svizzera e altrove. … Spero che si domandino: ‘Perché non io?’. Forse potrei cambiare la vita di qualcuno. Il mio discorso potrebbe consentire ad alcuni di acquisire sicurezza, di sentirsi più sicuri, di non smettere di praticare uno sport per la paura del rifiuto.

Mentre pensavo di fare qualcosa di bello e speciale per me stesso, non mi rendevo conto di quanto stessi facendo di più per altri come me. Volevo usare questa piattaforma per non raccontare al mondo la mia storia, chi sono. Ma per cercare di ispirare altre persone, i più piccoli e in particolare gli atleti che non hanno nessuno a cui guardare

Non volevo modificare gli equilibri della squadra, per alcuni poteva diventare strano negli spogliatoi, immaginando chissà cosa, sulla mia omosessualità, tanto da non voler più fare la doccia in mia presenza, o qualsiasi altra cosa. Ma quando io arrivo nello spogliatoio sono lì per lavorare. È la mia priorità. Non sono qui per guardare altri ragazzi o flirtare”.