Denunciata Wanda Nara, ecco perché

Wanda Nara si è beccata una querela, è ufficiale. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata accusata di aver utilizzato le proprie figlie Francesca ed Isabella per pubblicizzare dei prodotti sui social network, in particolare Instagram, ragion per cui il profilo della showgirl è stato segnalato al Garante della Privacy e a quello dell’Infanzia.

Le bambine hanno rispettivamente 5 e 3 anni e nei video incriminati si vedrebbero intente ad utilizzare dei prodotti cosmetici come in uno dei tanti tutorial che circolano sul web. Nel documento presentato dal Codacons e riportato dall’Adnkronos, si legge:

“Sulla pagina Instagram di Wanda Nara sono state diffuse foto in cui bambini vengono utilizzati per pubblicizzare un brand (lo stesso usato dalla nota influencer) con pose e atteggiamenti idonei a ledere l’immagine del minore ed il sentimento dei minori che vedono tali foto. Una diffusione assolutamente pericolosa, in quanto con esse si veicola l’identità e l’intimità di un bambino in tenera età e lo si fa attribuendo ad un viso di bambina il corpo di una donna”.

E ancora…

“Al di là di ciò che può essere un gioco, la consapevolezza di utilizzare in siffatto modo l’immagine del bimbo/bimba si aggrava laddove chi fa tale uso si serve della propria notorietà e si rivolge ad una vasta gamma di soggetti dei quali non è in grado di conoscere e controllare il livello di affidabilità. Si tratta, invero, di una pericolosa tendenza, che sta assumendo contorni sempre più rilevanti e che si innesta nel problema di più ampio respiro dell’uso sconsiderato della rete, in cui, accanto ad una indiscussa facilitazione della comunicazione globale, della circolazione di idee e della diffusione di informazioni, si staglia imponente il fenomeno del concreto rischio di danni a quell’enorme platea di minori che quotidianamente gravita, più o meno consapevolmente, intorno al web e alle sue immagini”.

Ecco il post incriminato: