“Ho denunciato Barbara d’Urso” ex personaggio tv accusa la conduttrice, ma la realtà dei fatti è ben diversa

Lo scorso 26 settembre Orlando Portento è stato ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ed ha attaccato la sua ex moglie Angela Cavagna. L’uomo ha anche detto di essere stato denunciato per stalking ed ha minimizzato il tutto con: “Io le ho mandato 1900 sms e lei 1300, questo non è stalking“.

L’ex velina subito dopo la messa in onda del programma ha detto di voler denunciare ‘Tricche e Ballacche’ e i responsabili di Pomeriggio 5.

“Buongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano Pomeriggio 5′ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo. – ha scritto Angela Cavagna – Vi abbraccio e vi mando un bacio grande.”

Adesso in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Cavagna ha dichiarato di aver querelato anche Barbara d’Urso.

“Portento mi ha ingiuriato e calunniato da Barbara d’Urso: per questo ho querelato entrambi. […]

Portento ha raccontato un sacco di menzogne. In particolare, la cosa più grave è stata quella dello stalking. Stava lì a ripetere (a Pomeriggio 5, ndr): “È un’infamia, è un’infamia”. Barbara d’Urso gli ha detto: “Tu sei stato denunciato per stalking”. Ma gli avrebbe dovuto dire: “Tu sei stato condannato per stalking”. E c’è una bella differenza tra essere denunciato e condannato, la d’Urso avrebbe dovuto verificare, informarsi. Lui è stato condannato, ci sono le sentenze. Io l’ho denunciato quando ha iniziato a offendere e a minacciare non più solo me, ma anche mio padre, che all’epoca aveva 80 anni, e mia madre, che ne aveva 78″

Quello che sfugge ad Angela è che Barbara d’Urso non ha mai affermato che Portento è stato denunciato per stalking, ma ha solo fatto una domanda ad Orlando, chiedendogli come mai parlasse di stalking e se fosse quindi stato querelato. L’uomo infatti era ospite a Pomeriggio 5 per parlare di “vip in difficoltà economiche” e dal nulla ha iniziato a parlare di stalking. La d’Urso in verità ha anche fermato Portento, sottolineando più volte che avrebbe voluto sentire la versione della Cavagna.

“Ma ti sembra bello dire che non sei mai stato innamorato di Angela? Ma ti rendi conto?! Stai facendo una pessima figura e non mi interessa cosa dice tua figlia. Ti stai solo dando la zappa sui piedi. Non ti fa proprio onore questa cosa, è inutile che continui. Ma cosa stai dicendo? Sei per caso stato denunciato dalla Cavagna per stalking? Lei non è pazza che ti denuncia per stalking se non ci sono dei motivi. Comunque togliamo l’argomento stalking, perché è una cosa seria, basta. Adesso siediti, io poi voglio sentire la versione di Angela, perché hai detto cose pesanti.”