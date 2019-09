“Denuncio Pomeriggio 5 per quello che è andato in onda giovedì” – parla una “vip”

Orlando Portento (sì, quello delle cammellate e del tricche e ballacche) è stato tra gli ospiti della puntata di giovedì di Pomeriggio 5.

In studio si parlava di “vip in difficoltà economiche” e l’uomo avrebbe dovuto raccontare la sua particolare condizione finanziaria, ma ad un certo punto ha iniziato a sparare a zero sulla sua ex moglie Angela Cavagna, dandole della bugiarda. Barbara ha difeso la donna, alla quale avrebbe anche dato il diritto di replica, ma l’ex velina è sul piede di guerra anche con i responsabili di Pomeriggio 5.

Angela ha deciso che agirà per vie legali.



“Buongiorno cari, vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano Pomeriggio 5′ giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all’Avv. Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per ‘Calunnia, diffamazione, danni morali e personali’ nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo. – ha scritto Angela Cavagna – Vi abbraccio e vi mando un bacio grande.”

Lo show di Orlando Portento a Pomeriggio 5 – il video