Denver ed Elisa: scontro al Grande Fratello Vip durante la pubblicità

Cosa c’è stato fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis in passato?

Se la ragazza ha parlato di “storiella che va avanti da un anno e mezzo”, lui l’ha liquidata con “ci sono stati quattro rapporti intimi”.

Sembrerebbe infatti che Andrea Denver ed Elisa De Panicis si siano conosciuti negli Stati Uniti circa due anni fa ed abbiano fatto l’amore quattro volte quando si sono incrociati per caso a Miami, New York e Milano. Poco prima di entrare al Grande Fratello Vip, Andrea avrebbe chiesto ad Elisa un incontro anche a Roma, ma la ragazza avrebbe rifiutato.

Denver ed Elisa, dopo aver parlato in diretta del loro rapporto, durante una pausa pubblicitaria hanno duramente discusso ed il ragazzo ha sbottato contro la De Panicis accusandola di aver inventato storie false sul suo conto.

Ecco come riporta il portale GossipeTv.com:

“Elisa stai facendo vittimismo, mi dispiace dirlo ed è ingiusto nei mei confronti, che ti ho sempre portato rispetto. Non me lo sarei mai aspettato. L’episodio chiave è che ieri abbiamo conversato per trenta minuti, abbiamo finito la conversazione in maniera bellissima dal mio punto di vista. La prima cosa che ha fatto lei è andare a parlare da Paola in quel modo. Veramente incoerente da parte sua, incoerenza spaventosa. Sei una bugiarda. Sono l’ultima persona che farebbe una cosa del genere. Non ne ho bisogno. Sento di avere tanti bei lati che non ho bisogno di venire a fare delle porcherie sentimentali finte. Ti stai comportando male”.