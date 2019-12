Desideria e l’Anello del Drago torna in tv per le feste: ecco gli orari

Non solo Fantaghirò, per le feste di Natale in tv torna anche un altro grande classico degli anni 90, Desideria e l’Anello del Drago. La miniserie fantasy di Lamberto Bava è andata in onda per la prima volta nel 1995 e Mediaset Extra ha deciso di riproporla negli ultimi giorni dell’anno, il 30 e il 31 dicembre.

Adesso per completare la trilogia manca solo Sorellina e il Principe del Sogno, con l’iconica…



Desideria e l’Anello del Drago: quando e dove vederla.

Lunedì 30 dicembre, Mediaset Extra ore 19:20 (Prima parte)

Martedì 31 dicembre, Mediaset Extra ore 18:47 (Seconda parte)

Desideria e l’Anello del Drago: la trama.