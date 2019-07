Rai Due va al risparmio e taglia Detto Fatto di Bianca Guaccero

I Palinsesti 2019 – 2020 delle reti Rai sono stati annunciati oltre una settimana fa, ma nessuno aveva fatto caso al taglio che Carlo Freccero, direttore di Rai Due, aveva fatto ad uno dei programmi di punta della sua rete: Detto Fatto.

Lo show pomeridiano in onda da sei anni da quest’anno subirà un taglio e passerà dalle cinque puntate canoniche settimanali alle quattro, relegando al venerdì un ‘meglio di..’ della settimana. Ad accorgersi di questo strano taglio è stato il portale BlogTvItaliana che ha notato su Rai Pubblicità gli spazi pubblicitari venduti dal programma di Bianca Guaccero.

Come è possibile notare su Rai Pubblicità, infatti, da venerdì 11 ottobre andrà in onda il quinto giorno della settimana Detto Fatto – Il Meglio Di, risparmiando così una giornata di lavoro.

Questa non sarà l’unica novità della nuova stagione di Detto Fatto, dato che come già sappiamo non troveremo più lo spazio dedicato a Giovanni Ciacci (che sarà impegnato altrove). Al suo posto arriverà Guillermo Mariotto direttamente da Ballando con le Stelle.

Ecco come Ciacci ha detto addio a Detto Fatto: