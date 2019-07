Detto Fatto scarica Guillermo Mariotto – ecco perché e chi prenderà il suo posto

Ci sarebbe dovuto essere Guillermo Mariotto nella nuova edizione di Detto Fatto, la seconda condotta da Bianca Guaccero, ma secondo quanto riportato dal settimanale Spy pare proprio che il giudice di Ballando con le Stelle sia stato scaricato.

Le trattative non sarebbero andate a buon fine, dato che Mariotto avrebbe fatto delle richieste eccessive per un programma quotidiano.Tra le varie pretese dello stilista quella che avrebbe fatto saltare l’accordo finale sarebbe stata quella di avere uno studio ad hoc in una sede romana della Rai (mentre le registrazioni della trasmissione avvengono regolarmente a Milano).

Al suo posto non tornerà Giovanni Ciacci (che approderà in Sky nel programma Vite da Copertina), ma pare sia stata contatta Carla Gozzi.