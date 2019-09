Detto Fatto, Mariotto critica la Guaccero che gli risponde per le rime – il fuori onda viene rimosso dal sito della Rai (VIDEO)

Questa appena conclusa è stata una settimana difficile per Bianca Guaccero che è stata costretta a schivare colpi bassi qua e là prima da Giovanni Ciacci, poi da Guillermo Mariotto. Il primo, proprio qualche giorno fa, ha messo like su Twitter ad un tweet cattivo contro la nuova edizione di Detto Fatto, la prima senza di lui:

“Programma stravolto con la Guaccero che canta e recita, era già in calo da gennaio”.

Mentre il secondo nella puntata di giovedì ha duramente criticato il comico Gianpaolo Gambi e la stessa Guaccero, colpevoli di aver recitato vari sketch su come una coppia si lascia.

“Che disastro che siete, lei come si chiama scusi [chiede rivolgendosi a Gianpaolo Gambi, ndr] Gandhi? Cosa ci fa lì? Cosa ci fai in questo programma, cosa c’entri? Questi sketch li scrive lei? Chi glieli passa? Ma va, ora per lasciare qualcuno basta un sms ‘non voglio più stare con te’.”.

Il commento pungente (e non richiesto) di Mariotto non è piaciuto a Bianca, che ha duramente replicato rivolgendogli la medesima domanda: “Mariotto invece lei cosa ci fa là?“. Immediata la risposta dello stilista: “Vi guardo, vi controllo, vi osservo, vi annuso!” e quando la conduttrice ha mandato la pubblicità Guillermo, credendo di non essere in onda, ha sbroccato: “Ma lei cerca rogna?“.

Il video con l’audio fuori onda è stato ovviamente tagliato e su RaiPlay la discussione finisce con la Guaccero che manda la pubblicità.

La vera domanda però non è perché Mariotto sia lì, ma perché si sta trasformando nella versione Rai di Alessandro Meluzzi. Uno basta e avanza, no?