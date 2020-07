Diaco svela perché a volte ha perso la pazienza con gli ospiti: “Cercavo aiuto”

Pierluigi Diaco oggi pomeriggio a Io e Te ha ospitato Flavio Insinna, che un paio d’anni fa è finito nel mirino di Striscia la Notizia che ha divulgato alcuni audio, provenienti dal backstage della trasmissione che conduceva, Affari Tuoi, in cui insultava pesantemente una concorrente. Quei filmati fecero perdere ad Insinna molti fan e pure la partnership con la Brio Blu, di cui era testimonial.

A distanza di circa tre anni, Pierluigi Diaco è tornato a parlarne citando anche se stesso, che in più occasioni nel corso delle ultime settimane ha perso la pazienza con i propri ospiti ed i propri operatori, rispondendo stizzito o proprio male al grido di “vuoi condurre tu?”.

Diaco ha così spiegato che in realtà si trattava di un grido d’aiuto.

“Io ogni tanto – come Flavio – ho perso la lucidità ed ho perso la pazienza, ma se mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto. Fare questo mestiere con la passione e la dedizione con cui lo facciamo io e Flavio a volte può portare a perdere la pazienza, quindi se avete visto in circolazione in questi anni dei video o degli audio non pensate che quelle reazioni assomiglino al comportamento o al carattere di quei personaggi televisivi, perché come accade a voi nel vostro lavoro di perdere la pazienza, accade anche a noi”.