Diaco rimasto senza programmi in Rai: “Io e Te” non è stato riconfermato – la sua reazione

Diaco – che in questi giorni è finito più volte al centro delle polemiche per i suoi modi un po’ sgarbati nei confronti degli ospiti – la prossima stagione televisiva non condurrà nessun programma in Rai, dato che il suo show Io e Te non è stato riconfermato.

L’ultima puntata è prevista per il prossimo 4 settembre, dopodiché per il conduttore le porte della Rai sembrerebbero essersi – momentaneamente – chiuse, salvo eccezioni o nuovi programmi.

Via social Diaco ha così commentato questa decisione del direttore di Rai Uno, annunciata durante la conferenza stampa dei Palinsesti Rai.

“Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di RaiUno sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021. Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su RaiUno, non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!”.

Come citato da Diaco, infatti, anche Salvo Sottile non è stato confermato in Rai: nella nuova stagione televisiva la sua trasmissione Mi Manda Rai Tre sarà condotta da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo.