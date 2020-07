Diaco lanciò una sedia alla Luzi? Il condutture rompe il silenzio

Diaco negli scorsi giorni è finito al centro di una polemica a causa di un post pubblicato su Instagram dalla conduttrice Georgia Luzi che – senza troppi giri di parole – ha fatto riferimento ad un collega che le lanciò contro una sedia.

Nel post la Luzi non ha mai fatto il nome di Diaco, ma i riferimenti al conduttore son fin troppi soprattutto quando ha parlato di colleghi che per il “troppo amore” si comportano male. Le stesse parole usate da lui quando – durante l’ultima diretta di Io e Te – si è giustificato col pubblico di Rai Uno per alcuni scivoloni fatti contro i suoi ospiti e gli addetti ai lavori.

Diaco – alla luce del commento della Luzi – ha così risposto via Twitter:

“Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l’esperienza di UnoMattina Estate nel 2010, passo alle azioni legali. Ora basta.”

Il caso è chiuso?