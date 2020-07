Diaco: “Ecco chi sono i mandanti del mio linciaggio mediatico”, ma poi cancella tutto

Pierluigi Diaco sembrerebbe essersi molto arrabbiato in seguito al post di Georgia Luzi in cui allude – seppur senza mai fare il suo nome – di essere stata vittima di una sua sfuriata in cui le avrebbe lanciato contro una sedia.

E dopo aver scritto questo:

Il conduttore di Io e Te ha fatto anche i nomi di chi – secondo lui – sarebbero gli artefici di questo “linciaggio mediatico”: un tale di nome Fabrizio, uno di nome Gabriele ed un terzo di nome Francesco.

Il tweet però – come sottolineato da Giuseppe Candela di Dagospia – sarebbe stato rimosso poco dopo.

Secondo quanto riportato da TvBlog, il futuro di Pierluigi Diaco in tv sarebbe incerto.

“E’ attualmente in onda con Io e te, ma l’avventura di Pierluigi Diaco su Rai1 potrebbe giungere presto al termine. Il talk pomeridiano che conduce in compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo non verrà infatti confermato in autunno e l’epilogo potrebbe essere sancito definitivamente il prossimo settembre. […] il direttore Stefano Coletta che non avrebbe valutato nuovi progetti per il giornalista romano. Per Diaco potrebbero tuttavia aprirsi le porte di Rai2”.