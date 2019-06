Diana Del Bufalo verso la conduzione di un importante programma di Canale 5

Ieri Dagospia ha rivelato che Iva Zanicchi non è stata confermata a Tu Si Que Vales, ma per un giudice che se ne va, c’è una nuova presentatrice in arrivo.

Sembra infatti che Diana Del Bufalo sia stata presa in considerazione per condurre il programma che fa ascolti record su Canale 5. In alternativa Diana potrebbe approdare al timone del nuovo programma di Maria, Amici Vip.

“Diana Del Bufalo sarebbe pronta a diventare a tutti gli effetti una nuova conduttrice di Canale 5, entrando peraltro dalla porta principale. – si legge su Superguidatv – Questo il contenuto della news in anteprima, secondo cui per lei e per nessun’altra si starebbe pensando alla conduzione di una trasmissione di prima serata, che andrebbe in onda nel prossimo autunno 2019 di Mediaset. In questo senso, lo show dovrebbe essere prodotto da Fascino p.g.t, società targata anche Maria De Filippi, con la Del Bufalo che tornerebbe “a casa” dopo la partecipazione ad Amici 10 come concorrente e la successiva guida di Colorado 2015 su Italia 1. Al momento, allora, due le ipotesi più accreditate per Diana Del Bufalo a Mediaset nell’autunno tv 2019: da un lato la conduzione di Amici Vip o, dall’altro, un ruolo simile ma a Tu sì que vales.”

Felice della scelta di Kween Mary, Diana Del Bufalo ha tutte le carte in regola per diventare una grande conduttrice.