Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati, lei parla di rabbia e risentimento

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati e nonostante il fatto sia avvenuto oltre un mese e mezzo fa, la notizia è stata data solo oggi dall’attrice, con un lungo post su Instagram.

Diana – che in passato aveva detto che Ruffini era molto dotato – non ha svelato le cause della rottura, ma ha parlato di “rabbia e risentimento”.

Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo.

Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento.

Ho tentato con lui…. tanto.

Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me.

Le persone non cambiano e non SI cambiano.

La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio.

A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio!

Donne, lo sapete di avere il sesto senso… ascoltatelo. ♥️

Grazie a tutti. 🌸

Diana Del Bufalo, le parole quando si fidanzò con Paolo Ruffini