Il Diavolo Veste Prada: è finita in rete una scena tagliata che vi farà cambiare idea su Miranda Priestly e che avrebbe rovinato il film (VIDEO)

Il Diavolo Veste Prada è una pellicola iconica (premi qua per scoprire le 15 battute più belle del film), soprattutto per la comunità LGBT che ha trovato un idolo in Miranda Priestley.

Il celebre personaggio interpretato dalla divina Meryl Streep avrebbe potuto essere rovinato da una scena tagliata che è finita in rete qualche giorno fa.

BuzzFeed ha pubblicato uno spezzone del film nel quale Miranda si scioglie e ringrazia Andrea “Thank you” per averla salvata da un momento di imbarazzo causato dal marito ubriaco.

Quel “grazie” che a molti potrebbe sembrare così banale avrebbe davvero cambiato l’intero film e la percezione del personaggio.

Fortunatamente la scena è stata cestinata.

Caro regista…

