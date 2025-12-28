Digitale terrestre, aggiunti nuovi canali ad altissima definizione | C’è solo un modo per averli gratis

Per assicurarsi l’accesso a questa qualità superiore, è fondamentale dotarsi di una smart TV recente o di un decoder di ultima generazione, in grado di supportare pienamente lo standard HD e, ancor più, il formato in altissima qualità 4K. Molti ignorano, però, che è già possibile godere di una selezione di canali in 4K in modo completamente gratuito. Rai, ad esempio, offre un canale specifico sul digitale terrestre ibrido (HBBTV) per la trasmissione in 4K di eventi di grande risonanza, come il Festival di Sanremo, le partite della Nazionale o importanti prime teatrali come quella della Scala. Un’opportunità da non perdere per vivere lo spettacolo con una nitidezza senza precedenti.

Requisiti per l’accesso ai canali 4K

Tutti i requisiti indispensabili per guardare i canali televisivi in risoluzione 4K.

Per poter usufruire dei contenuti in 4K gratuiti, è imprescindibile che il vostro televisore sia compatibile con le più recenti tecnologie. Nello specifico, è richiesta una smart TV di realizzazione recente, che supporti la modalità di visione HBBTV. Questa tecnologia, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, combina il tradizionale segnale televisivo terrestre con le funzionalità offerte dalla connessione a internet, permettendo l’accesso a servizi aggiuntivi e contenuti interattivi, inclusa la trasmissione in altissima definizione.

La presenza di una connessione internet performante è quindi un requisito tanto importante quanto l’antenna tradizionale. È tramite questa connessione che la vostra smart TV potrà accedere ai flussi dati aggiuntivi necessari per la fruizione del 4K, in particolare per i canali che sfruttano l’HBBTV. Oltre alle proposte Rai, esiste anche l’offerta di Tivùsat, che tramite decoder satellitare dedicato, consente l’accesso a canali 4K come MyZen 4K e TravelXP 4K, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili per gli appassionati dell’altissima definizione. Verificate sempre la compatibilità del vostro dispositivo per non perdere queste fantastiche opportunità.

Attivare Rai 4K: la procedura passo dopo passo

La guida illustrata per attivare Rai 4K passo dopo passo.

Se non avete ancora avuto modo di accedere al canale Rai in 4K, la procedura per renderlo disponibile è sorprendentemente semplice e rapida. Assicuratevi innanzitutto di avere una smart TV compatibile e collegata a internet. Il primo passo consiste nell’avviare la ricerca automatica dei canali. Questa operazione solitamente si trova nel menu “Impostazioni” o “Configurazione” della vostra televisione.

Una volta completata la scansione, utilizzate il telecomando per digitare il canale 101. È proprio su questa numerazione che troverete il canale Rai 4K, pronto per offrirvi un’esperienza visiva senza precedenti. Tuttavia, per la piena fruizione, è necessario assicurarsi che la funzione HBBTV sia abilitata sulla vostra televisione. Per farlo, seguite un percorso simile a questo:

Accedete al Menù principale della vostra TV.

principale della vostra TV. Selezionate “ Impostazioni ” o “Configurazione”.

” o “Configurazione”. Navigate fino a “ Generali ” o “Sistema”.

” o “Sistema”. Cercate la voce “ Canale ” o “Sintonizzazione”.

” o “Sintonizzazione”. Individuate l’opzione “HBBTV” e impostatela su ON.

È importante notare che le diciture esatte dei menu potrebbero variare leggermente a seconda del modello e del produttore del televisore, ma la logica della procedura rimane invariata. Abilitando questa funzione, avrete Rai 4K sempre disponibile automaticamente, pronto a trasmettervi i grandi eventi con la massima qualità.