Diletta Leotta fa una gaffe con Handanovič che gli risponde per le rime (VIDEO)

Diletta Leotta ha commesso una gaffe durante la nona edizione del Gran Galà del Calcio, che si è tenuto al Megawatt Cour di Milano la scorsa sera. L’evento sportivo – che ha visto premiare i campioni del calcio – è stato presentato dalla Leotta che quando ha chiamato sul palco Samir Handanovic ha commesso una clamorosa gaffe.

Un errore che chiunque avrebbe potuto commettere, ma che Handanovic ha tenuto a sottolineare e correggere. «Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?», ha chiesto con innocenza Diletta Leotta, non sapendo che Handonavic lì è di casa «È la terza volta. Vedo che sei ben informata, però non importa ti scuso».

Il portiere nerazzurro ha così stroncato la Leotta che non ha saputo rispondere e si è limitata a ripetere “ah, terza volta..” sorridendo imbarazzata.

Handanovic told Diletta u better come correct! pic.twitter.com/ahLCrG1nuZ — safija (@_skinniar) December 2, 2019

La gaffe di Diletta Leotta non viene perdonata da Caterina Collovati

Caterina Collovati, che spesso è ospite a Pomeriggio Cinque in qualità di opinionista, ha così commentato la gaffe: