Diletta Leotta si è messa insieme a Francesco Monte? Finalmente la verità – parla la mamma di lei

In questi giorni circolano dei rumor sulla presunta storia nata tra Diletta Leotta e Francesco Monte. La ragazza ha detto di essere solo un’amica dell’ex tronista, ma non è servito, visto che continuano insistenti le voci su questo flirt estivo.

Oggi però è arrivata la smentita secca della madre della conduttrice radiofonica, Ofelia Castorina. La donna ha risposto alle tantissime domande su sua figlia e Francesco e ha dichiarato che si tratta di un gossip assolutamente falso.

“Tutto inventato, non si sognerebbe mai. Non credete a queste persone inutili che inventano storie inesistenti solo per passare il loro tempo inutile su Instagram. Non c’è niente di vero in questa storia, tra poco ve ne renderete conto tutti.”