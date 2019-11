Dina Shina è tutto ciò che vorrai ascoltare oggi

Dina Shina ha solo 700 followers su Instagram ed il suo ultimo singolo, L’Ape Di Pa, in un’ora ha ottenuto solo 90 visualizzazioni, di cui 88 solo mie. Eppure è così surreale e trash che non potevo non farvela conoscere.

La sua discografia è composta solo da due singoli: Cartina, uscito a settembre e L’Ape Di Pa, fresco di giornata (in cui fa un cameo anche suo padre con una pistola) al grido di “Schiaccia ste merde, fancu*o la legge, fancu*o le guardie, prendo e scappo con l’ape di pa“.

Se non volete entrare in un trip di trash scappate, altrimenti premete play a vostro rischio e pericolo.