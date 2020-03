Diodato commenta la cancellazione dell’Eurovision

Dopo settimane di incertezze ieri pomeriggio gli organizzatori dell’Eurovision 2020 hanno deciso di cancellare la manifestazione musicale a causa della pandemia del CoronaVirus. Poche ore dopo l’annuncio, Diodato ha pubblicato il suo pensiero su Twitter e – giustamente – ha detto che adesso l’importante è tutelare la salute di tutti, la musica e gli show possono aspettare.

“Mi spiace tanto per la cancellazione dell’Eurovision, per il lavoro portato avanti in questa settimane da Carosello Records e dalla RAI, per tutte le belle idee che stavamo realizzando, ma viviamo un periodo drammatico di grandissima difficoltà e sono convinto che la priorità debba essere quella di tutelare la salute di tutti i cittadini. Solo quando tutti supereremo questo momento buio potremo tornare a vivere con la giusta leggerezza e gioia un evento di tale condivisione”.

Molti sperano di vedere Diodato e tutti gli altri cantanti dell’edizione 2020 in gara nel 2021, io onestamente mi auguro che al massimo vengano invitati come ospiti. Ormai per quest’anno è andata così, per la prossima edizione dell’Eurovision preferirei nuova musica.

Il comunicato degli organizzatori dell’Eurovision 2020.