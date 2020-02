Diodato fa un passo indietro: “Fa Rumore non è dedicata a Levante”

Diodato, ospite da Mara Venier a Domenica In, aveva confermato con un “anche” che la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Fa Rumore, fosse stata scritta per Levante, sua ex fidanzata. “Questa canzone è dedicata ad una cantante bruna, molto bella, che era anche qui a Sanremo con un pezzo molto bello?” – ha chiesto ironicamente Mara Venier a Diodato – che ha risposto imbarazzato: “Anche”.

e oggi abbiamo mara venier che cerca di tirar fuori a diodato che in realtà la canzone è dedicata anche a levante e lui che praticamente ammette

sto amando tutto questo

non la supereremo mai questa ship#DomenicaInpic.twitter.com/5Qxucj2bFV — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 9, 2020

Ma a distanza di 24 ore il cantante nato in Valle d’Aosta sembrerebbe aver cambiato idea: Fa Rumore non è dedicata a Levante.

“No, Fa Rumore non è dedicata a Levante. Nel nuovo album c’è un altro pezzo legato a quell’esperienza e si intitola Quello Che Mi Manca Di Te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto”.

Un cambio di rotta repentino.