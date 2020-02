Diodato conferma: la canzone vincitrice del Festival di Sanremo è dedicata a Levante

Diodato, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha confermato: la sua Fai Rumore con cui ha vinto il Festival di Sanremo è dedicata a Levante, la sua ex fidanzata.

“Questa canzone è dedicata ad una cantante bruna, molto bella, che era anche qui a Sanremo con un pezzo molto bello?”, ha chiesto ironicamente Mara Venier a Diodato, che ha risposto imbarazzato: “Anche”.

Intervistato da varie testate giornalistiche (Tv Sorrisi & Canzoni e L’Avvenire) alla vigilia del Festival di Sanremo, Diodato ha così descritto la sua Fai Rumore:

“Fai rumore è un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità, le distanze pesanti create dai silenzi. Questo brano è un invito a a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto dove muore ogni umanità. È un atto di ribellione che ha l’amore come finalità, nel senso più ampio possibile”.