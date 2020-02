Diodato: ecco ‘Quello che mi manca di te’ la canzone dedicata a Levante

Già dalla prima esibizione di Diodato al Festival di Sanremo 2020, in molti hanno pensato che Fai Rumore fosse dedicata a Levante. Il cantante ha gettato benzina sul fuoco dei rumor con una sua risposta ambigua a Domenica In, per poi ritrattare e svelare che Fai Rumore non era dedicata alla sua ex, ma che per lei aveva scritto un’altra canzone del nuovo disco, Quello che mi manca di te.

“No, Fa Rumore non è scritta per Levante. Nel nuovo album c’è un altro pezzo legato a quell’esperienza e si intitola Quello Che Mi Manca Di Te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto”.

Ieri notte è stato rilasciato il nuovo album di Diodato, ‘Che Vita Meravigliosa‘ e contiene anche il brano per Levante. Non si tratta di un pezzo forte e immediato come Fai Rumore, ma ha un testo davvero bello e se io fossi Levante adesso un po’ mi scioglierei.

Diodato: Quello che mi manca di te – il testo della canzone scritta per Levante

Quello che mi manca di te

è quella voce che fai

quando giochi a fare la bambina

quando la mattina tiri su le gambe bellissime che hai

e te ne vai in giro per casa a fare qualcosa

che è sempre pochissimo il tempo che hai

per viverti noi le cose che hai accumulato negli anni

tra i tuoi mille impegni

le lunghe rincorse, i salti nel vuoto, i tuoi viaggi stellari

coi tuoi vecchi amori, gli eterni dolori a cui tu resti sempre forse giustamente

riconoscente

Quello che mi manca di te

è tutto quello che fai

quando non sai che ti guardo

ed io ti guardo più che posso

oppure quando vuoi vedere un bel film

ma è soltanto una scusa per dormirmi addosso

e quello che sento adesso è così forte che non riesco

a tenerlo chiuso qui dentro

vorrei urlarlo più forte che posso

più forte che posso anche se

Quello che manca davvero di te

non te lo so spiegare

ma spero sia la stessa cosa che manca anche a te

di me