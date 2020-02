Sanremo 2020: Diodato ha scoperto della sua vittoria in anticipo grazie allo spoiler di Sky? La verità

Sabato scorso Sky Tg 24 ha spoilerato il nome del vincitore di Sanremo 2020, un’ora prima che lo annunciasse Amadeus. L’azienda si è subito scusata con un comunicato stampa.

“Si è trattato di un errore umano. Al momento dell’annuncio dei primi tre finalisti, il ticker è stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara. Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24. Per sbaglio però è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l’accaduto, l’ultima ora è stata cancellata”.

Ma la domanda che si sono fatti in molti è: “Diodato e Gabbani hanno scoperto dello spoiler dietro le quinte dell’Ariston?“. Sembra proprio di no. Diodato oggi in un’intervista concessa a Radio RTL 102.5 ha rivelato che non ne sapeva nulla.

“Guardavamo quello che succedeva in scena. Noi eravamo attenti a vedere cosa accadeva. Stavano preparando il piano e dicevamo ‘ok, dai Gabbani, hai vinto tu, va bene dai’. Era tutto così. Invece poi ci siamo accorti che c’era quasi un’ora rimanente di trasmissione. Non capivamo nulla”.

Insomma, la sorpresa Sky l’ha rovinata solo a noi spettatori.

Le motivazioni e le scuse ufficiali di Sky per il Diodato gate#Sanremo2020 pic.twitter.com/2fcdfRUjnI — Freddie (@FaFreddieno) February 9, 2020

