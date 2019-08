Diplo rischia la vita e fa un mezzo coming out: “Potrei essere gay”

Diplo ha sempre scherzato sulla sua presunta omosessualità, nel 2014 e nel 2016 scrisse: “Tutti siamo un po’ gay, ammettiamolo”, “Sono gay per metà”.

Qualche mese fa si è anche dichiarato fan di Blair Waldorf e si è scagliato contro la mascolinità tossica: “Questo tipo di mascolinità è una prigione“.

Ieri il produttore ha rischiato la vita, mentre era in volo verso Columbus, dove avrebbe dovuto esibirsi. Sul parabrezza del suo jet privato si sono formate delle crepe e i piloti hanno subito indossato le maschere dell’ossigeno.

Diplo ha scritto un post in cui dice che potrebbe essere gay (citando anche una scena di Almost Famous).

“Cari amici di Colombus e Minneapolis, il vetro del mio jet si è appena spaccato e i piloti indossano delle maschere, quindi non sono certo che farò i miei spettacoli stasera, ma hanno lasciato il wifi acceso. Ho appena comprato questo fantastico giubbotto a Dallas in un negozio dell’usato ….. Inoltre non ve l’ho mai detto, ma potrei essere gay … Aggiornamento: siamo atterrati e nessuno è morto potrei essere ancora gay”.

Ammiro la calma di Diplo, se io avessi visto mezza crepa sul mio finestrino…

Orientamento sessuale e incidenti in volo a parte, su Bitchy X trovate tante foto INTERESSANTI di Diplo (clicca qui).