“Hai fatto il Grande Fratello con quella smorfiosa? Ah, è tua moglie?”: la diretta di Giovanni Masiero è trash puro

In questo periodo di quarantena le dirette su Instagram sono letteralmente schizzate ed ormai se non ne fai una sei solo un poraccio.

Ovviamente, essendo tutte rigorosamente in diretta, le papere non mancano e neanche i momenti tragicomici, come quello che ha visto coinvolta una fan italiana che – in live con il suo idolo Billie Eilish – ha avuto non pochi problemi con l’inglese. Oppure come dimenticare quella in cui Justin Bieber si è connesso a sorpresa con una fan che si stava toccando?

Appunto.

Protagonista di questo siparietto è quel gran manzo di Giovanni Masiero che ieri si è collegato in diretta con due fan.

“Scusa ma quale Grande Fratello hai fatto?” ha chiesto una delle due trovando nell’altra la risposta “Quando c’era Chicca!”. A quel punto la ragazza sembra ricordare: “Ah quando c’era quella smorfiosa di Chicca. Ma è la tua compagna? Quella che ti stava sempre appiccicata addosso!”.

Peccato che Chicca (Francesca Rocco, ndr) sia sua moglie nonché la madre di sua figlia.

Durante quell’edizione del Grande Fratello (una delle migliori delle ultime) sono sempre stato un grande fan di Chicca, ma ora credo che sia arrivato il momento di dare spazio anche al ‘Riccio’ Masiero.