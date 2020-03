La diretta Instagram fra Antonella Clerici e Anna Moroni è l’unica cosa che vorrai vedere oggi

In questi giorni su Instagram molte celebrità ed influencer hanno realizzato delle dirette per intrattenere i propri followers. Da Giulia Salemi (che quotidianamente tiene #SalottoSalemi) a Stefano De Martino, passando per Fedez e Chiara Ferragni (che si video-chiamano da una stanza all’altra di casa loro) fino ad arrivare ad Alessio Bernabei, Tommaso Zorzi e Antonella Clerici, che proprio ieri ne ha realizzata una in collaborazione con Anna Moroni.

Antonella Clerici in diretta su Instagram con Anna Moroni per la ricetta degli spaghetti cacio e pepe. Mi sono emozionato per diversi motivi. pic.twitter.com/USOMQ5yejt — Ivan Buratti (@ivanburatti) March 13, 2020

Le due hanno ‘rispolverato’ la vecchia Prova del Cuoco e proprio in diretta Anna Moroni ha insegnato ad Antonella Clerici come fare una cacio e pepe.

Le amo.