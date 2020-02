Il direttore d’orchestra attacca Morgan e svela dei retroscena, ma la madre del cantante telefona in diretta

Nella puntata di oggi di Vieni da Me Caterina Balivo ha invitato Simone Bortolotti direttore d’orchestra del brano ‘Sincero’. Durante la trasmissione il direttore ha svelato i retroscena sullo scontro tra Bugo e Morgan ed ha anche attaccato l’ex leader dei Bluvertigo per aver provato a dirigere l’orchestra di Sanremo.

“Io ero un suo fan, ma occuparsi dell’arrangiamento è diverso. Lui non mi ha chiesto nulla. Non ha avuto l’umiltà di dichiarare che non era capace di scrivere per orchestra. Morgan è andato oltre. Lui è arrivato in ritardo con la consegna delle parti. Ci siamo ritrovati in un turbinio di follia più totale. Questa cosa è stata data in mano ad una persona talentuosa, ma che non ha le competenze per scrivere per un’orchestra. Morgan ha consegnato in ritardo di 12 giorni le parti all’orchestra. Sono arrivate le parti all’Ariston insieme a lui, quando in realtà vanno consegnate prima. Si tratta di un ritardo mostruoso e per la prima volta nella storia la partitura è stata contestata dall’orchestra, perché era ineseguibile. A lato pratico era insuonabile.

Siamo arrivati al giorno della diretta senza mai aver provato seriamente. Il signor Castoldi si è anche presentato alle prove con 40 minuti di ritardo. Ha fatto di tutto, mancava solo che ballasse, ha diretto dall’alto con i musicisti che non lo vedevano. Non ha mai rispettato le parti dell’inedito, non è Bugo che non le ha rispettate.

Bugo ha difeso la sua dignità di uomo e di artista. Quello è stato un gesto di una violenza inaudita, Bugo è ferito. Se avessi saputo non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere. Si tratta di una delle cose più imbarazzanti della mia vita e dico davvero. Ho troppo amore per la musica, ogni volta che vedo queste immagini, io ho un colpo al cuore. Dietro queste performance c’è un lavoro di mesi, Bugo non si meritava tutto questo”.