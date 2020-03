Il direttore dell’OMS ringrazia Lady Gaga per le sue parole sul CoronaVirus

Lady Gaga la scorsa settimana ha annunciato di essersi messa in quarantena e (oltre ad aver parlato con Dio) ha dato ai suoi fan qualche consiglio. Proprio per il suo post Instagram, la Germanotta è stata ringraziata dal direttore dellOMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Che dire, anche brava ecco cch, sdi be deve essere stato davvero un onore, quindi tanti compliments per Gaga.



Thank you @ladygaga for leading the way with your kindness, solidarity and advice for the world in response to #COVID19. Staying at home these days can help stop the #coronavirus from spreading and protect the health of our loved ones. https://t.co/5kFMGbk41t

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 16, 2020