Disastro Amici, Maria De Filippi furiosa, Valentin abbandona il programma: “Non mi lasci parlare perché ho toccato un tasto dolente”

Quella di ieri sera è stata una puntata col botto di Amici, prima Javier ha lasciato il palco lanciando il microfono e poi Valentin ha annunciato che avrebbe abbandonato il programma anche in caso di vittoria conto Jacopo.

“Anche se vinco questa sfida, io lascio lo show, perché non è giusto. Prima doveva vincere Javier e invece i giudici hanno fatto vincere Nicolai”.

Maria De Filippi è diventata nera ed ha sbottato: “Per quanto mi riguarda puoi anche andartene. Da una parte c’è un ragazzo rispettoso e che vuole restare e quello è Jacopo e dall’altra tu, che non ti comporti bene a lezione e dici che anche se vincerai lascerai Amici. Guarda, quella è la porta, puoi prendere e andartene via”.

Ho amato il trash che ci ha regalato Kween Mary, ma va anche detto che ha usato due pesi e due misure. Javier ha denigrato il programma mesi fa e ieri sera ha lasciato il palco in diretta e nonostante tutto Maria l’ha giustificato ed ha aspettato che si calmasse, con Valentin invece si è limitata ad indicargli l’uscita più vicina. Maria ma cosa mi combini?

“Per me puoi uscire Valentin…” #Amici19 pic.twitter.com/OAeaObtARv

VALENTIN: “MARIA NON MI LASCI PARLARE PERCHÉ HO TOCCATO UN PUNTO SENSIBILE” #Amici19 pic.twitter.com/HfAiLFXoHj

Valentin vuole uscire ancor prima di cominciare la sfida con Jacopo. Maria NERA praticamente lo caccia a pedate a casa. QUESTA PUNTATA NON CI DA TREGUA. #Amici19

Jacopo deve accendere un cero perché se non fosse stata per questa sfuriata mariana col piffero che sarebbe rimasto in gara contro Valentin #Amici19

— BITCHYF.IT (@BITCHYFit) March 13, 2020