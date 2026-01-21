Federica Panicucci, interrompe tutto per dare la notizia: tragedia in queste ore| Bilancio drammatico di 39 morti in peggioramento

Dettagli della tragedia ferroviaria spagnola

Nel corso dell’introduzione a Mattino Cinque, è stato chiarito che al centro dell’attenzione c’era un incidente ferroviario di proporzioni rilevanti, avvenuto in Spagna. Due convogli sono rimasti coinvolti, con centinaia di passeggeri a bordo. I conduttori hanno spiegato che il bilancio era già drammatico, con 39 morti accertati e i soccorritori ancora impegnati tra le lamiere. Le prime ricostruzioni facevano riferimento a un deragliamento e a un violento impatto tra treni, un quadro sconvolgente che ha richiesto un’immediata copertura.

A rompere per prima il silenzio è stata Federica Panicucci, che ha informato il pubblico: “Subito in Spagna per la strage ferroviaria di ieri sera”. Subito dopo è intervenuto Francesco Vecchi, sottolineando la gravità dell’accaduto: “Un incidente gravissimo che ha coinvolto l’alta velocità spagnola”. Il conduttore ha poi ricostruito i primi dettagli: “Pensate che un treno ieri sera, attorno alle 20, forse un po’ prima, è deragliato con dei vagoni ed è andato a colpire un altro treno che veniva dalla direzione opposta…Sul primo c’erano 317 passeggeri, sull’altro 200…Si sta cercando ancora nelle lamiere”.

L’impatto e l’aggiornamento in studio

Francesco Vecchi non ha nascosto la drammaticità del bilancio provvisorio, ribadendo: “Per ora il bilancio è già drammatico perché si parla già di 39 morti”. La gravità della situazione ha imposto a Mattino Cinque un’apertura interamente dedicata all’evento, con approfondimenti e collegamenti. I conduttori hanno poi lanciato un servizio per fare il punto della situazione, mostrando le prime immagini del disastro che testimoniavano la devastazione sul luogo dell’incidente.

Una volta tornati in studio, il conduttore di Canale 5 ha fornito ulteriori dettagli, cercando di fare chiarezza sulla dinamica e sui coinvolgimenti: “Si parla di 39 morti… Non sappiamo se tra questi ci sono eventualmente cittadini italiani… Erano due treni… Il primo di questi era ad alta velocità della compagnia Iryo… Questo treno partito da Malaga e diretto a Madrid aveva 317 passeggeri, e sarebbe deragliato con alcuni vagoni colpendo l’altro che andava nell’altra direzione e aveva a bordo 200 passeggeri”. La notizia ha tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori, confermando ancora una volta la capacità del programma di informare tempestivamente su eventi di tale portata.