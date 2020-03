Discorso di Mattarella: online finisce anche una sua papera (VIDEO)

A pochi minuti dal termine della preghiera di Papa Francesco davanti al crocifisso che nel 1500 ha sconfitto la peste nera (no bitches, non è una serie di Netflix), il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha tenuto un discorso che è stato mandato in onda su La7 e sul canale video del Quirinale.

Un discorso registrato in cui Mattarella ci ha ringraziato personalmente auspicando un immediato intervento dell’Europa.

“Viviamo una pagina triste della storia. L’Europa intervenga prima che sia troppo tardi. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori e la generazione più anziana stanno pagando un prezzo altissimo. […] Un pensiero alle persone che hanno perso la vita in questa epidemia e ai loro familiari. Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla sofferenza non poter essere vicini. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia, abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territorio e la generazione più anziana stanno pagando un prezzo altissimo”.

Il video trasmesso però non è stato quello finale, ma uno in cui Mattarella inciampa in un colpo di tosse che lo costringe a rifare tutto da capo.

Epico il finale “Non vado dal barbiere neanche io“.