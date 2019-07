Disney risponde alle polemiche sulla Sirenetta nera

La scelta di far interpretare ad Halle Bailey il ruolo di Ariel nel live action de La Sirenetta ha scatenato un’enorme polemica sui social. Critiche più o meno sensate, petizioni e anche attacchi di ogni tipo.

Ieri però la Disney ha deciso di rispondere a tutti attraverso un post pubblicato sui profili social del suo canale Freeform.

“Sì, l’autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel… è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare fin dove le pare (anche se questo spesso sconvolge il re Tritone). Ma per rimanere sull’argomento, diciamo che Ariel è danese, le sirene danesi possono essere nere perché le persone danesi possono essere nere. Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento per chiacchierare in compagnia dell’amico gabbiano Scuttle e del granchio giamaicano Sebastian (scusa, Flounder!). I neri danesi, e quindi anche gli abitanti del mare, possono geneticamente (!!!) avere i capelli rossi. Ma, spoiler alert – ed è la questione principale – il personaggio di Ariel è frutto di finzione. E se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riesci ancora a superare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale e talentuosa Halle Bailey sia stato il risultato di un’ottima intuizione al casting perché “non è come quella del cartone”… ho una notizia per te, riguardo a te.”

Credo che la Disney non abbia centrato il punto di molte critiche. Nessuno dice che i danesi non possono essere neri, gay, trans, bianchi, alti o bassi, ma è una questione di fedeltà al personaggio di cui molti di noi si sono innamorati da piccoli. La stessa polemica sarebbe nata se per interpretare Mulan avessero scelto una ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri.

Se la Disney dovesse creare nuovi cartoni con protagoniste nere, saremmo tutti felicissimi (così come se una principessa dovesse innamorarsi di una dama e non di un principe).

A me però sorge il dubbio che abbiano scelto Halle anche per fare rumore ed accendere ancora di più i riflettori su un questo film.



Il comunicato della Disney.