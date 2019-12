Il Divino Otelma contro Roberta Bruzzone: “Ex barista fallita, valchiria, sei il nulla fatto persona” (VIDEO)

Il Divino Otelma ieri sera è stato ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena per affrontare un talk sulla magia, la superstizione e più in generale i riti dell’occulto.

A ‘scontrarsi’ con lui sono state chiamate Candida Morvillo (etichettata dal Divino Otelma come una nemica dell’arte magica) e Roberta Bruzzone, con cui si è duramente scontrato.

“Queste due (Candida e Roberta, ndr) sono due valchirie che non sanno nulla della magia!“, ha sbottato il Divino Otelma, per poi regalarci uno show contro la Bruzzone.

“Lei è un’ex barista fallita è un’aspirante truffatrice! Ignorante, si legga la Costituzione! Lei non si può permettere di insultare milioni di persone. Chi sei tu? Barista fallita! Tu sei il nulla fatto persona, fra un minuto nessuno si ricorderà di te! Stia zitta!”

Immediata la risposta della criminologa.

“A mio modo di vedere si tratta di truffatori e cialtroni, i miei genitori mi hanno insegnato a rispettare gli anziani ed i malati gravi, lei deve stare attento a quello che dice e se ne assume le sue responsabilità, non abusi della mia pazienza perché lei ha problemi seri di tipo psichiatrico”.

Un errore madornale non prenderlo per il GF Vip.

Ecco il video: