Da Lady Gaga ad Ariana Grande: 7 star rispondono in maniera perfetta alle domande sessiste dei giornalisti

Da Lady Gaga ad Ariana Grande, passando per Rihanna e Taylor Swift e le attrici Keira Knightley e Scarlett Johansson, fino ad una giovanissima Britney Spears che – colta alla sprovvista dalla domanda sessista – non sa rispondere e ridacchia imbarazzata.

Il portale Freeda ha pubblicato un bellissimo video sottotitolato in italiano in cui le star sopracitate hanno risposto a tono a domande che hanno reputato sessiste o inappropriate.

Se Rihanna ha sottolineato di non cercare nessun uomo e Taylor Swift di “non portare a casa molti uomini”, le attrici Knightley e Johansson hanno risposto più a tono sottolineando l’inappropriatezza della domanda, posta a loro solo ed esclusivamente perché di sesso femminile.

Ovviamente la vera regina delle risposte è Lady Gaga, che in trenta secondi ha freddato il giornalista.

“Se io fossi un uomo e parlassi di come faccio musica perché amo le macchine veloci e farmi le ragazze mi chiameresti ‘rockstar’. Per il fatto che io sia una donna fai il moralista. Sono solo una rockstar”.

SIPARIO.

“I’m just a rockstar” Lady Gaga shuts down a sexist and judgemental journalist. Lady power right there 🙌

— Katia Mosally (@KatiaMosally) June 16, 2015