Domenica In svela gli ospiti della prima puntata, Domenica Live slitta di una settimana

Domenica In e Domenica Live torneranno anche quest’anno con le super confermate Mara Venier e Barbara d’Urso ma, al contrario di quanto previsto, i due contenitori domenicali non debutteranno lo stesso giorno, bensì ad una settimana di distanza.

Se Mara Venier tornerà regolarmente domenica 15 settembre con Orietta Berti, Romina Power, Rocio Munoz Morales, Arisa, Daniele Liotti e Giulia De Lellis, Barbara d’Urso lo farà il 22 settembre.

Come raccontato dalla conduttrice durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, infatti, Domenica Live slitterà di una settimana a causa dei lavori in corso del nuovo studio, che non sono ancora terminati.