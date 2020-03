Domenica In: Don Mario vuole celebrare messa anche con il CoronaVirus e fa infuriare Mara Venier

Nel primo blocco di Domenica In il talk è stato incentrato sull’emergenza del CoronaVirus. Mara Venier ha ripetuto più volte le regole per evitare la diffusione del virus ed ha parlato del decreto che ha disposto la chiusura di pub, musei, locali e ha sospeso la celebrazioni di matrimoni, funerali e delle messe. In studio c’era anche Don Mario, che però ha dichiarato di non essere disposto ad annullare le sue messe.

Il prete ha detto che oggi pomeriggio avrebbe celebrato la messa per Gesù e per i suoi fedeli.

“Ma io ho questo diritto e poi lo faccio per i miei fedeli. Perché devo annullare tutto? Il problema di fondo è che c’è un diritto di un cristiano di avere Gesù. Il sacerdote con tutte le norme deve dare Gesù, perché la gente lo vuole. Io farò messa”.

Mara Venier si è scagliata – giustamente – contro il sacerdote: “Lo capisci che non puoi? C’è un decreto che te lo impedisce. Lo devi fare per la salute di tutti, non è questione di essere dei bravi cristiani. Si può pregare anche non in chiesa. Si può essere un buon cristiano lo stesso credimi. Questa è un’emergenza gravissima lo capisci? Io non sono d’accordo con te, basta”.

Zia Mara ha chiamato in diretta il portavoce del vicariato, che ha precisato: “Non si possono fare messe. Siamo in attesa di un comunicato che la Conferenza Episcopale Italiana sta per diramare in base alle ordinanze e al decreto del Governo, anche noi a Roma stiamo per comunicare a tutti che non si potranno più celebrare le Sante Messe in pubblico, non si potranno radunare i fedeli, le celebrazioni liturgiche come le messe non saranno più possibili fino al 3 di aprile. Don Mario potrebbe celebrare la Messa da solo, ma senza fedeli”.

Bravissima Mara Venier, mentre non commento le assurdità vomitate da Don Mario, anche perché mi vengono in mente solo parolacce.

Don Mario però ha finto di non capire: “Posso celebrare quindi. Io celebro da solo, poi mica posso buttare fuori dalla chiesa i fedeli”.

– Don Mario sul decreto le chiese sono chiuse

– Non mi interessa il decreto a me interessa ciò che mi ha detto il vescovo di Roma Don Mario se ti prendi una denuncia sono una persona felice#DomenicaIn — Tonia 🌷🐍 (@ToniaPeluso) March 8, 2020