Domenica In: malore dietro le quinte per Mara Venier, interviene il medico (VIDEO)

Puntatona di Domenica In, oggi Mara Venier si è collegata con Amadeus, che ha parlato del suo Sanremo. La conduttrice ha intervistato anche Gianluca Grignani, che non si faceva vedere da tempo in tv. Poco prima di far entrare il cantante di ‘Destinazione Paradiso‘, Zia Mara ha avuto un malore dietro le quinte. La Venier stava per svenire e l’ha svelato in diretta. Per fortuna l’intervento tempestivo di un medico ha risolto la situazione e Mara è tornata in studio ‘friccicarella’ come sempre.

“Qui in studio fa molto caldo. Non vi nascondo che c’è stato un momento in cui è arrivato il medico di corsa perché mi sono sentita svenire e stavo per andare in camerino a sdraiarmi. Ma poi ho detto: Ma poi Domenica In chi la conduce? E soprattutto chi lo intervista Grignani? Ora mi hanno dato non so che, ma adesso mi sento una bomba e un po friccicarella e ti mando subito un filmato“.

‘Mi hanno dato non so cosa’?



Mara Venier parla del suo malore a Domenica In: il video.

Io voglio quello che hanno dato a Mara Venier che stava per svenire ma ora si sente una BOMBA e FRICCICARELLA 😂🤣😂✈️✈️✈️ #DomenicaIn pic.twitter.com/HK2tGVq5Jj — TheFolloWerTv! ♎ (@TheFolloWerTv) February 2, 2020

E adesso aspetto con ansia di vedere Mara Venier nella serata finale di Sanremo 2020, quando condurrà insieme ad Amadeus l’ultimo appuntamento con il 70° Festival.