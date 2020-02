Domenica In, signora del pubblico corre sul palco e attacca Selvaggia Lucarelli: “Sei come Tina Cipollari”

Se quello che si appena concluso è stato un Sanremo pieno di trash e colpi di scena iconici, non è da meno l’ultima puntata di Domenica In. Dopo Elettra Lamborghini che se l’è data a gambe levate, è entrato in scena Enrico Nigiotti per cantare la sua canzone. Il brano del cantante toscano è stato criticato da Selvaggia Lucarelli e una signora del pubblico ha iniziato ad urlare.



“Io amo tutti questi ragazzi giovani. Io li amo tutti e lei è sempre che li butta giù. La signora quella lì. Lei! Basta, deve smetterla. Lei sta bene con Tina e basta. Con Tina Cipollari. Io sono per Gemma. Selvaggia sta bene con Tina Cipollari e basta, loro sanno solo criticare tutti. Sono stufa, non criticare sempre i giovani. Lei sia più gentile”.

Grazie Mara per tutto questo meraviglioso trash.

La signora del pubblico (fan di Gemma) attacca Selvaggia Lucarelli: il video.

Visualizza questo post su Instagram Tina Cipollari conquista #Sanremo2020 Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 9 Feb 2020 alle ore 8:55 PST