Don Alberto Ravagnani dice una bugia e Alfonso Signorini lo riprende: NON parteciperà al Grande Fratello Vip

Don Alberto Ravagnani secondo TvBlog avrebbe dovuto partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ma il prete YouTuber, qualche giorno fa, via Avvenire ha categoricamente smentito qualsiasi provino:

“Non è il posto per me perché è un gioco. Di conseguenza è artefatto. Le relazioni non sono gratuite, non sono libere e hanno sempre un doppio fine. Vero è che a Gesù piaceva entrare in ogni tipo di casa, incontrava chiunque, ogni genere di persona. Ma il Vangelo è autenticità e libertà. Lì c’è solo un copione da recitare[…] Non so davvero e non voglio sbilanciarmi con le ipotesi. Però – e ride mentre lo dice – mi piacerebbe molto sapere chi è questo prete che si è presentato a mio nome al provino. Dovessi partecipare vincerei a mani basse”.

Dichiarazione che non è piaciuta ad Alfonso Signorini che, via TvBlog, ha dichiarato che in realtà un contatto con Don Alberto Ravagnani per il Grande Fratello Vip c’è stato realmente e no, non era un suo sosia.

“Mi sono letto con attenzione le dichiarazioni di Don Alberto all’Avvenire e come puoi capire sono rimasto abbastanza sbigottito da questa smentita che ha fatto pubblicamente. Lui ha sostenuto di non aver mai fatto un provino per il Grande Fratello. Ora se vogliamo fare un distinguo, il provino è l’incontro definitivo. Se Don Alberto fa dottamente questo distinguo fra provino e colloquio, è vero che lui ha fatto un colloquio e non un provino, però il colloquio c’è stato, eccome se c’è stato. Non c’era il sosia di Don Alberto ma lui in persona”.

Alla luce della smentita, Don Alberto ha fatto dietrofront ammettendo di aver sostenuto un colloquio.

“Durante la quarantena Alfonso Signorini mi ha contattato e io ho accettato di confrontarmi con lui e con gli autori perché la chiesa deve sicuramente interrogarsi su come essere presenta in un mondo che è cambiato. Il mondo dello spettacolo ha però le sue regole: è tutto costruito e, a differenza della vita reale, manca la relazione autentica.”

Quanti Padre Nostro deve recitare per aver detto una bugia?