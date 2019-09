Don Mirco Bianchi contro le famiglie gay – i suoi follower chiedono l’uccisione degli omosessuali: “Pena di morte, sono malati”

Don Mirco Bianchi è stato al centro di numerose polemiche legate alle sue dichiarazioni controverse sulla comunità LGBT (tutte riportare dai colleghi di Gayburg) e questa volta se l’è presa in particolare con la possibilità che due uomini possano crescere un bambino.

Non giriamoci attorno: chi di voi è favorevole all’affido o adozione di un bambino a queste persone?

Io no! pic.twitter.com/XdeRRNkFQI — mirco bianchi (@mircoDmirco) September 1, 2019

Sotto al suo tweet si sono scatenati i suoi follower omofobi, arrivando addirittura ad invocare la pena di morte per i gay.

“Ma per carità..la famiglia è formata da padre madre e figli..cosa sono queste porcherie.” “Non sono favorevole per me è un solo gente trasgressiva e la rispetto, ma non possono avere tutto…conosco coppie eterogeneo che si amano stanno fedelmente insieme da molti anni e cui hanno negato diverse domande di adozioni non è corretto che oggi ai gay danno questo diritto” “Gente malata che educa i bambini a diventare gay. Pena di morte altro che diritti”. “Mi fanno schifo” “Vomito a vederli” “Se riescono a fare un bambino dal cul* ok, altrimenti niente affido”. “Assolutamente no. I bimbi hanno diritto a crescere in famiglie normali. E la famiglia normale è costituita da uomo e donna. Se fosse normale essere gay, il genere umano si sarebbe estinto”.

Non servono aggressioni per strada o genitori che cacciano i figli, l’omofobia si annida ovunque, anche nei tweet di folli che inneggiano alla pena di morte per un’intera comunità. Anche per questo, mi auguro che il nuovo governo riesca davvero a portare a casa una valida legge contro l’omofobia

angeli e demoni: e tutto sembra tacere. L’avessi fatto io avrei già avuto l’ergastolo. pic.twitter.com/LBxlppkDj6 — mirco bianchi (@mircoDmirco) July 1, 2019

Tante persone e aziende stanno mettendo l’arcobaleno per sostenere il #MeseArcobaleno. Con tutto il rispetto io non lo metto. Vi chiedo di rispettare la mia decisione e di non insultarmi o minacciami. Grazie. pic.twitter.com/bQmu0MYbap — mirco bianchi (@mircoDmirco) June 13, 2019

Il coraggio della gioventù! pic.twitter.com/nVxGlNvqG0 — mirco bianchi (@mircoDmirco) August 13, 2019

